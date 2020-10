Bologna-Cagliari | grande azione | gol di Joao Pedro | 0-1 VIDEO

(Di sabato 31 ottobre 2020) Ilè in vantaggio. Nel match contro il, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i sardi trovano la rete dello 0-1 al termine di una, in velocità, che si conclude con la rete diche batte Skorupski e porta in vantaggio gli ospiti. In alto ildel gol.

sabato sera bologna-cagliari, finaccia - Bologna-Cagliari, l'arrivo dei sardi al Dall'Ara - #BolognaCagliari: il VIDEO del GOL di #JoaoPedro - #SaturdayFever #SerieA #Cagliari Con il gol appena messo a segno contro il #Bologna, #JoaoPedro tocca quota 46 e st…

