Bologna-Cagliari | anche Mihajlovic si scaglia contro il Var | “Non lo capisco”

(Di domenica 1 novembre 2020) “Sono soddisfatto in generale di tutto, abbiamo ripetuto la prestazione delle ultime partite in cui abbiamo portato a casa poco o niente. Siamo andati due volte in svantaggio ma i ragazzi hanno creato tanto, alla fine penso che abbiamo meritato. Continuiamo così cercando di migliorare, pur mantenendo i nostri principi”. Così Sinisadopo la vittoria per 3-2 del suoil. Gli emiliani, sotto per due volte nel punteggio, non si sono disuniti pur protestando per la dinamica della rete del 2-1 sardo. “A Roma ci hanno annullato un gol per un fallo di Schouten, oggi c’era un fallo netto su Palacio, qui nessuno dice niente e va tutto bene – prosegue il tecnico rossoblu a Dazn – Non riesco a capire quando il Var interviene. Bisogna mettersi ...