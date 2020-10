Bologna Cagliari 0-1 LIVE: gol di Joao Pedro (Di sabato 31 ottobre 2020) 6Allo Stadio Dall’Ara, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra Bologna e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Dall’Ara”, Bologna e Cagliari si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Cagliari 0-1 MOVIOLA 15′ Gol Joao Pedro – La sbolla il numero 10. Palla recuperata dal Bologna: cross di Sottil e anticipo vincente di Joao Pedro su Tomiyasu che fa 0-1 con una zampata da attaccante puro. Quarto gol consecutivo per lui. 8′ Occasione Barrow – Tunnel e tiro in porta, palla sul primo palo e Cragno pronto, bravo a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) 6Allo Stadio Dall’Ara, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Dall’Ara”,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 15′ Gol– La sbolla il numero 10. Palla recuperata dal: cross di Sottil e anticipo vincente disu Tomiyasu che fa 0-1 con una zampata da attaccante puro. Quarto gol consecutivo per lui. 8′ Occasione Barrow – Tunnel e tiro in porta, palla sul primo palo e Cragno pronto, bravo a ...

goals_zone : Bologna Cagliari - sportli26181512 : LIVE Bologna-Cagliari 0-0: tiro di Barrow, ma Cragno gli nega il gol: LIVE Bologna-Cagliari 0-0: tiro di Barrow, ma… - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Cagliari! Bologna [0] x [1] Cagliari Campeonato Italiano 1ª - 2020/2021 - 6ª Rodada 15 minuto(s) - ftg_soccer : GOAL! Cagliari in Italy Serie A Bologna 0-1 Cagliari - ftg_soccer : GOAL! Cagliari in Italy Serie A Bologna 0-1 Cagliari More live scores: -