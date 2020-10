Bollettino Coronavirus Italia: i dati della Protezione Civile per oggi 31 ottobre (Di sabato 31 ottobre 2020) L’aggiornamento sull’epidemia di Coronavirus in Italia oggi con il Bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 31.084 casi e 199 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I contagi distribuiti nelle regioni: continuano a crescere a ritmo preoccupante i casi di Covid in Veneto, che oggi registra 2.697 contagi più di ieri, per un totale di 56.953 infetti dall’inizio dell’emergenza. Lo riferisce il Bollettino della Regione. Pesante anche il bilancio dei morti, con altre 12 vittime, che portano il dato complessivo a 2.4.01. La nuova ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) L’aggiornamento sull’epidemia diincon ildidel MinisteroSalute e idopo i 31.084 casi e 199 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I contagi distribuiti nelle regioni: continuano a crescere a ritmo preoccupante i casi di Covid in Veneto, cheregistra 2.697 contagi più di ieri, per un totale di 56.953 infetti dall’inizio dell’emergenza. Lo riferisce ilRegione. Pesante anche il bilancio dei morti, con altre 12 vittime, che portano il dato complessivo a 2.4.01. La nuova ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 30 ottobre: 31.084 nuovi casi e 199 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 29 ottobre: 26.831 nuovi casi e 217 morti - RobertoBurioni : BASTA BUGIE! Gli asintomatici sono il 56%, i paucisintomatici il 16%, i lievi il 21%e i severi/critici il 7%.… - TSTARANTO : Coronavirus: Il bollettino della Puglia del 31 ottobre. 762 casi su 6279 test. 101 nel tarantino - Bisceglie24 : Bollettino Coronavirus, 762 casi in Puglia: 82 nella Bat e un decesso -