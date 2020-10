Bollettino Coronavirus del 31 Ottobre 2020 (Di sabato 31 ottobre 2020) In data 31 Ottobre l’incremento nazionale dei casi è +4,90% (ieri +5,04%) con 679.430 contagiati totali, 289.426 dimissioni/guarigioni (+5.859) e 38.618 deceduti (+297); 351.386 infezioni in corso (+25.600). Elaborati 215.886 tamponi (ieri 215.085); 31.758 positivi; rapporto positivi/tamponi 14,71% (ieri 14,45%). Ricoverati con sintomi +972 (17.996); terapie intensive +97(1.843). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 8.919; Campania 3.669; Piemonte 2.887; Veneto 2.697; Toscana 2.540; Lazio 2.289; Emilia Romagna 2.046; Liguria 1.068; Sicilia 952; Puglia 762. In Lombardia curva +4,77% (ieri +5,03%) con 46.781 tamponi (ieri 46.892) e 8.919 positivi; rapporto positivi/tamponi 19,0%% (ieri 19,1%); 195.744 contagiati totali; ricoverati +335 (4.033); terapie intensive +22 (392); 73 decessi (17.535). Due domande (e risposte) chiave. La prima: quanto stiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 31 ottobre 2020) In data 31l’incremento nazionale dei casi è +4,90% (ieri +5,04%) con 679.430 contagiati totali, 289.426 dimissioni/guarigioni (+5.859) e 38.618 deceduti (+297); 351.386 infezioni in corso (+25.600). Elaborati 215.886 tamponi (ieri 215.085); 31.758 positivi; rapporto positivi/tamponi 14,71% (ieri 14,45%). Ricoverati con sintomi +972 (17.996); terapie intensive +97(1.843). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 8.919; Campania 3.669; Piemonte 2.887; Veneto 2.697; Toscana 2.540; Lazio 2.289; Emilia Romagna 2.046; Liguria 1.068; Sicilia 952; Puglia 762. In Lombardia curva +4,77% (ieri +5,03%) con 46.781 tamponi (ieri 46.892) e 8.919 positivi; rapporto positivi/tamponi 19,0%% (ieri 19,1%); 195.744 contagiati totali; ricoverati +335 (4.033); terapie intensive +22 (392); 73 decessi (17.535). Due domande (e risposte) chiave. La prima: quanto stiamo ...

