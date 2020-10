Bollettino Coronavirus 31 ottobre 2020: 31.758 nuovi contagi su 215.886 tamponi, 297 morti (Di sabato 31 ottobre 2020) Nel Bollettino Coronavirus 31 ottobre 2020 diffuso dalla Protezione Civile troviamo i seguenti dati più importanti raccolti nelle ultime 24 ore: 297 morti 31.758 nuovi casi 5.859 guariti 25.600 l’incremento di attualmente positivi 351.386 attualmente positivi Il dato totale dall’inizio della pandemia dei deceduti sale a 38.618 persone, quello dei dimessi/guariti sale a 289.426, quello dei casi totali sale a 679.430. nuovi casi, morti, tamponi e TI regione per regione Lombardia: 8.919 nuovi contagi su 46.781 tamponi, 73 morti, 392 in terapia intensiva Piemonte: 2.887 nuovi contagi su 15.575 tamponi, 28 ... Leggi su blogo (Di sabato 31 ottobre 2020) Nel31diffuso dalla Protezione Civile troviamo i seguenti dati più importanti raccolti nelle ultime 24 ore: 29731.758casi 5.859 guariti 25.600 l’incremento di attualmente positivi 351.386 attualmente positivi Il dato totale dall’inizio della pandemia dei deceduti sale a 38.618 persone, quello dei dimessi/guariti sale a 289.426, quello dei casi totali sale a 679.430.casi,e TI regione per regione Lombardia: 8.919su 46.781, 73, 392 in terapia intensiva Piemonte: 2.887su 15.575, 28 ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 30 ottobre: 31.084 nuovi casi e 199 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi casi e 297 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 29 ottobre: 26.831 nuovi casi e 217 morti - fotopak : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi casi e 297 morti - pn1674 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi casi e 297 morti -