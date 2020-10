Bollettino Campania oggi: morti, contagi e guariti di sabato 31 ottobre (Di sabato 31 ottobre 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza Coronavirus nella Regione Campania aggiornato a sabato 31 ottobre. Fine settimana di bilanci anche in Campania, una delle regioni più colpite in questa seconda ondata di Covid-19. Quest’oggi lungo il territorio campano si contano 3.669 nuovi contagi, 14 morti, 275 guariti, 20.860 tamponi, 168 (+7) ricoverati in terapia intensiva, 1.403 (+18) ricoverati negli altri reparti. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Ecco ildell’emergenza Coronavirus nella Regioneaggiornato a31. Fine settimana di bilanci anche in, una delle regioni più colpite in questa seconda ondata di Covid-19. Quest’lungo il territorio campano si contano 3.669 nuovi, 14, 275, 20.860 tamponi, 168 (+7) ricoverati in terapia intensiva, 1.403 (+18) ricoverati negli altri reparti.

