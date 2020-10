BoJo fa come Macron. Da giovedì lockdown nazionale, scuole escluse (Di sabato 31 ottobre 2020) LONDRA - Dopo Francia e Germania, anche la Gran Bretagna ha indetto un nuovo lockdown a partire da giovedì prossimo. In serata il premier Boris Johnson ha illustrato una serie di misure ferree che resteranno in vigore fino al 2 dicembre per arginare l’aumento dei contagi e consentire un ritorno alla normalità prima di Natale. Il primo ministro ha annunciato la chiusura nazionale di pub, ristoranti e negozi non essenziali per quattro settimane. escluse le scuole. Si tratta di provvedimenti analoghi a quelli adottati alcuni giorni fa da Emmanuel Macron in Francia.Finora il Governo aveva adottato un approccio locale, aumentando le restrizioni in diverse zone del paese a secondo dell’aumento del numero dei casi. Tuttavia, questo sistema non ha rallentato la crescita dei ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 ottobre 2020) LONDRA - Dopo Francia e Germania, anche la Gran Bretagna ha indetto un nuovoa partire da giovedì prossimo. In serata il premier Boris Johnson ha illustrato una serie di misure ferree che resteranno in vigore fino al 2 dicembre per arginare l’aumento dei contagi e consentire un ritorno alla normalità prima di Natale. Il primo ministro ha annunciato la chiusuradi pub, ristoranti e negozi non essenziali per quattro settimane.le. Si tratta di provvedimenti analoghi a quelli adottati alcuni giorni fa da Emmanuelin Francia.Finora il Governo aveva adottato un approccio locale, aumentando le restrizioni in diverse zone del paese a secondo dell’aumento del numero dei casi. Tuttavia, questo sistema non ha rallentato la crescita dei ...

Fino al 2 dicembre "stay at home", per evitare "un disastro morale e medico". Test a tappeto, esercito in campo ...

Che il partito Conservatore non sia mai stato tenero con i suoi leader era risaputo. Che la luna di miele tra il premier Boris Johnson e i suoi deputati era stata breve ma intensa, anche. Ma sulla lot ...

