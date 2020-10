Blitz in Nigeria, così il Team Six fa un regalo a Trump (Di sabato 31 ottobre 2020) Missione compiuta per il Team Six dei Navy Seals: i reparti speciali americani sono entrati in azione in Nigeria. appena oltre il confine meridionale del Niger, per liberare Philipe Natan Walton, ventisettenne statunitense rapito a Massalata (in Niger) da uomini armati nigerini il 26 ottobre. Nell’area si muovono gruppi criminali spesso continui a formazioni jihadiste che — come nel resto del Sahel — mantengono una certa indipendenza operativa rispetto alle sigle (al Qaeda e Is) a cui sono affiliate e si finanziano. I contrabbandi vari sono forme dì finanziamento, così come i riscatti dei rapimenti (che però diventano anche arma di ricatto simbolico per i fanatici islamici). In Niger, per controllare queste formazioni criminal-jihadisti, gli Usa hanno piazzato assetti operativi: ci sono i droni, che raccolgono ... Leggi su formiche (Di sabato 31 ottobre 2020) Missione compiuta per ilSix dei Navy Seals: i reparti speciali americani sono entrati in azione in. appena oltre il confine meridionale del Niger, per liberare Philipe Natan Walton, ventisettenne statunitense rapito a Massalata (in Niger) da uomini armati nigerini il 26 ottobre. Nell’area si muovono gruppi criminali spesso continui a formazioni jihadiste che — come nel resto del Sahel — mantengono una certa indipendenza operativa rispetto alle sigle (al Qaeda e Is) a cui sono affiliate e si finanziano. I contrabbandi vari sono forme dì finanziamento, così come i riscatti dei rapimenti (che però diventano anche arma di ricatto simbolico per i fanatici islamici). In Niger, per controllare queste formazioni criminal-jihadisti, gli Usa hanno piazzato assetti operativi: ci sono i droni, che raccolgono ...

