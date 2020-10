Blitz in Niger, così il Team Six fa un regalo a Trump (Di sabato 31 ottobre 2020) Missione compiuta per il Team Six dei Navy Seals: i reparti speciali americani sono entrati in azione al sud del Niger, al confine con la Nigeria, per liberare Philipe Natan Walton, ventisettenne statunitense rapito da uomini armati Nigerini il 26 ottobre. Nell’area si muovono gruppi criminali spesso continui a formazioni jihadiste che — come nel resto del Sahel — mantengono una certa indipendenza operativa rispetto alle sigle (al Qaeda e Is) a cui sono affiliate e si finanziano. I contrabbandi vari sono forme dì finanziamento, così come i riscatti dei rapimenti (che però diventano anche arma di ricatto simbolico per i fanatici islamici). In Niger, per controllare queste formazioni criminal-jihadisti, gli Usa hanno piazzato assetti operativi: ci sono i droni, che ... Leggi su formiche (Di sabato 31 ottobre 2020) Missione compiuta per ilSix dei Navy Seals: i reparti speciali americani sono entrati in azione al sud del, al confine con laia, per liberare Philipe Natan Walton, ventisettenne statunitense rapito da uomini armatiini il 26 ottobre. Nell’area si muovono gruppi criminali spesso continui a formazioni jihadiste che — come nel resto del Sahel — mantengono una certa indipendenza operativa rispetto alle sigle (al Qaeda e Is) a cui sono affiliate e si finanziano. I contrabbandi vari sono forme dì finanziamento, così come i riscatti dei rapimenti (che però diventano anche arma di ricatto simbolico per i fanatici islamici). In, per controllare queste formazioni criminal-jihadisti, gli Usa hanno piazzato assetti operativi: ci sono i droni, che ...

marioricciard18 : RT @ROBZIK: Blitz dei corpi speciali USA in #Nigeria per liberare Philip Walton, un cittadino americano rapito la settimana scorsa in Niger… - ROBZIK : Blitz dei corpi speciali USA in #Nigeria per liberare Philip Walton, un cittadino americano rapito la settimana sco… -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz Niger Blitz in Nigeria delle forze speciali Usa per liberare un rapito AGI - Agenzia Giornalistica Italia Blitz in Nigeria delle forze speciali Usa per liberare un rapito

AGI - Le forze speciali Usa hanno salvato un ostaggio americano in Nigeria: lo ha annunciato ufficialmente il Pentagono confermando le prime notizie sulla liberazione del 27enne Philip Walton, figlio ...

“General” scappava col Flixbus, preso il picchiatore del clan nigeriano di Ferrara

General Ajebody aveva il controllo tra Verona, provincia e il Vicentino e dal giorno del blitz, mercoledì mattina ... gli ordini dati direttamente dalla Nigeria, dal capo supremo del clan ...

AGI - Le forze speciali Usa hanno salvato un ostaggio americano in Nigeria: lo ha annunciato ufficialmente il Pentagono confermando le prime notizie sulla liberazione del 27enne Philip Walton, figlio ...General Ajebody aveva il controllo tra Verona, provincia e il Vicentino e dal giorno del blitz, mercoledì mattina ... gli ordini dati direttamente dalla Nigeria, dal capo supremo del clan ...