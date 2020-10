“Bisognava fermare tutto, Italia in ritardo di 15 giorni”, dice Crisanti (Di sabato 31 ottobre 2020) AGI - “Su 83 milioni di abitanti, dunque molti più dell'Italia, e con 10 mila contagi al giorno in meno, la Germania interviene con le chiusure ben prima di noi”. L'annotazione è del professor Andrea Crisanti, docente di Microbiologia all'Università di Padova, già consulente del governatore Zaia, che in un'intervista a Il Messaggero dice: “Siamo già in ritardo, almeno di due settimane”. Crisanti sostiene anche che “quantomeno in alcune Regioni sarebbe stato necessario chiudere prima” anche perché “ora stiamo inseguendo l'epidemia e speriamo non sia troppo tardi”. “Vedremo se le misure approvate dal Governo hanno un effetto, ma se non l'avranno saranno inevitabili limitazioni più ... Leggi su agi (Di sabato 31 ottobre 2020) AGI - “Su 83 milioni di abitanti, dunque molti più dell', e con 10 mila contagi al giorno in meno, la Germania interviene con le chiusure ben prima di noi”. L'annotazione è del professor Andrea, docente di Microbiologia all'Università di Padova, già consulente del governatore Zaia, che in un'intervista a Il Messaggero: “Siamo già in, almeno di due settimane”.sostiene anche che “quantomeno in alcune Regioni sarebbe stato necessario chiudere prima” anche perché “ora stiamo inseguendo l'epidemia e speriamo non sia troppo tardi”. “Vedremo se le misure approvate dal Governo hanno un effetto, ma se non l'avranno saranno inevitabili limitazioni più ...

