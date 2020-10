Bettarini e la storia con Samantha Togni: perché è finita (Di sabato 31 ottobre 2020) Stefano Bettarini e Samantha Togni sono stati insieme, e si sono molto amati. Poi, la loro è misteriosamente finita. Ecco perché. La coppia Stefano – Samantha è stata infatti fidanzata nel 2009, anche se per un breve periodo, quando l’ex marito di Simona Ventura è stato scelto come concorrente di ‘Ballando con le Stelle‘. Il … L'articolo Bettarini e la storia con Samantha Togni: perché è finita proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 31 ottobre 2020) Stefanosono stati insieme, e si sono molto amati. Poi, la loro è misteriosamente. Ecco perché. La coppia Stefano –è stata infatti fidanzata nel 2009, anche se per un breve periodo, quando l’ex marito di Simona Ventura è stato scelto come concorrente di ‘Ballando con le Stelle‘. Il … L'articoloe lacon: perché èproviene da www.meteoweek.com.

