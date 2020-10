Beethoven, la sua tenebrosa Quinta Sinfonia (Di sabato 31 ottobre 2020) MelidicaMenteSicuramente oggi giorno la musica classica strumentale non è la più popolare. Difficilmente troviamo ragazzi che si struggono per i loro problemi di cuore su una Sinfonia di Mozart o su Le Quattro Stagioni di Vivaldi.Discorso diverso è per quanto concerne il mondo del cinema. Ancora oggi le colonne sonore di maggiore ispirazione per i cineasti sono quelle unicamente strumentali, che con la loro indeterminatezza e ricchezza di pathos aumentano la suggestione dei film. Una delle sinfonie più famose e maggiormente utilizzate in campo cinematografico è la Quinta Sinfonia di Beethoven.Composta nel 1808 ed eseguita per la prima volta al Teatro dell’Opera di Vienna, questa Sinfonia ebbe la gestazione più lunga e travagliata del lavoro sinfonico di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) MelidicaMenteSicuramente oggi giorno la musica classica strumentale non è la più popolare. Difficilmente troviamo ragazzi che si struggono per i loro problemi di cuore su unadi Mozart o su Le Quattro Stagioni di Vivaldi.Discorso diverso è per quanto concerne il mondo del cinema. Ancora oggi le colonne sonore di maggiore ispirazione per i cineasti sono quelle unicamente strumentali, che con la loro indeterminatezza e ricchezza di pathos aumentano la suggestione dei film. Una delle sinfonie più famose e maggiormente utilizzate in campo cinematografico è ladi.Composta nel 1808 ed eseguita per la prima volta al Teatro dell’Opera di Vienna, questaebbe la gestazione più lunga e travagliata del lavoro sinfonico di ...

Tante volte ci è capitato di ascoltare la Quinta Sinfonia di Beethoven, in televisione e al cinema. Ma perché proprio questa?

Il Festival Beethoven del Conservatorio si ascolta sul web

Il Conservatorio Giuseppe Verdi si appresta a inaugurare un nuovo anno accademico e, nonostante il difficile periodo, porta avanti con tenacia le proprie attività. Lunedì 2 si insedierà il nuovo diret ...

