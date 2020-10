Beautiful e DayDreamer: anticipazioni 31 ottobre 2020 (Di sabato 31 ottobre 2020) anticipazioni e trame di Beautiful e DayDreamer di oggi, sabato 31 ottobre 2020: Ridge dubita della buona fede di Brooke riguardo all’incidente di Thomas, precipitato dalla scogliera dopo che la donna lo ha spinto. Huma si trasferisce nella villa intenzionata ad allontanare suo figli dalla Aydin. Sanem rifiuta la proposta di matrimonio di Can… Beautiful: anticipazioni 31 ottobre 2020 Thomas è in coma dopo essere precipitato dalla scogliera; suo padre Ridge non trova paceArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 31 ottobre 2020)e trame didi oggi, sabato 31: Ridge dubita della buona fede di Brooke riguardo all’incidente di Thomas, precipitato dalla scogliera dopo che la donna lo ha spinto. Huma si trasferisce nella villa intenzionata ad allontanare suo figli dalla Aydin. Sanem rifiuta la proposta di matrimonio di Can…31Thomas è in coma dopo essere precipitato dalla scogliera; suo padre Ridge non trova paceArticolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful DayDreamer Beautiful e DayDreamer: anticipazioni 31 ottobre 2020 SoloDonna.it Una Vita oggi non va in onda: nuova programmazione del sabato

Scendendo nel dettaglio, la Mediaset ha deciso di ascoltare e accogliere le richieste dei fan di DayDreamer – Le ali del sogno ... posizionandola al posto di Beautiful. Ora tutte e quattro le soap di ...

Daydreamer- le ali del sogno cambia orario da oggi 31 ottobre: tutte le novità

Dopo Beautiful, infatti, non andrà in onda Una vita. La soap spagnola lascerà il suo posto a ai beniamini turchi che dalla scorsa estate sono entrati nei cuori dei telespettatori italiani. Ovviamente ...

