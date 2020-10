Basket | Serie A | sesta giornata La Virtus Roma sbanca Brescia nell’anticipo

(Di sabato 31 ottobre 2020) Uno strepitoso Luca Campogrande ed un incredibile finale fanno tornare laalla vittoria. Nell’anticipo dellala squadra di coach Piero Bucchi espugna il campo della Germaniper 70-64. Un successo che dà respiro ae che mette da parte tutti i problemi extra campo (oggi protesta dei giocatori sul primo possesso), mentre perè il secondo ko, con i lombardi che sono raggiunti in classifica proprio dai capitolini. Come detto una super prestazione di Luca Campogrande, miglior marcatore del match con 19 punti. In doppia cifra perci sono anche Hunt (14), Wilson (11) e Baldasso (10). A, invece, non bastano i 14 punti di Dusan Ristic, unico in doppia cifra per la ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Serie A: nell’anticipo #Roma prima “sciopera” poi stende #Brescia - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Serie A: nell’anticipo #Roma prima “sciopera” poi stende #Brescia - TopMoviie : RT @Gazzetta_it: #Serie A: nell’anticipo #Roma prima “sciopera” poi stende #Brescia - Gazzetta_it : #Serie A: nell’anticipo #Roma prima “sciopera” poi stende #Brescia - Eurosport_IT : Il #covid19 colpisce 8 giocatori della UNA Hotels Reggio Emilia ???? #EurosportBASKET -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie

QUOTIDIANO.NET

La Virtus Roma sconfigge Bresica per 64-70 nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. La banda di Bucchi coglie la seconda vittoria in campionato all’interno di una g ...Cordoglio a Viareggio per la scomparsa di Massimo Colombi. Era l'allenatore del Vela Basket, Serie C Silver toscana,, squadra viareggina adesso in lutto per una scomparsa che lascia attonito il mondo ...