Basket | NBA | tra Preolimpici spostati e una stagione accorciata Tante idee | ancora accordi lontani

Leggi su oasport

(Di sabato 31 ottobre 2020) Non c’èuna posizione chiara della NBA in merito all’inizio della nuova: la maggioranza dei giocatori non vuole partire il 22 dicembre e lo ha fatto sapere tramite la loro associazione (ci sarebbero anche varie star coinvolte, e filtra anche il fatto che in questo modo LeBron James potrebbe saltare un mese), la lega ha invece interesse a scegliere due ben precisi giorni: quello di Natale o il Martin Luther King Day, il 18 gennaio. La questione della data di ripartenza non è l’unica in ballo: c’è anche quella del numero di partite. Proprio nelle ultime ore della giornata di ieri, Marc Stein (New York Times) ha riportato circa la possibilità che si possa giocare unada 50 partite in caso di inizio il 18 gennaio, come accadde nel 1999 in ben altra situazione (il ...