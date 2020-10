Basic Instinct, uno dei noir più intriganti di fine secolo (Di sabato 31 ottobre 2020) Basic Instinct Con Michael Douglas, Sharon Stone e Jean Tripplehorn. Regia di Paul Verhoeven. Produzione USA 1992. Durata: 2 ore LA TRAMA Un tale è ucciso durante un amplesso da una serie di picconate al cuore. Il detective Michael Douglas indaga e la prima indiziata è una scrittrice bellona che sembra non fare nulla per deviare i sospetti. E' talmente sfrontata che al detective pare a un certo punto impossibile che sia davvero lei l'assassina e rivolge le sue attenzioni a un'altra bella che invece sembra innocentissima. Sorpresa finale. PERCHÈ VEDERLO Perché è uno dei noir più intriganti di fine secolo (grande sceneggiatura di Joe Eszteras). Sharon Stone incrociando le gambe (senza ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020)Con Michael Douglas, Sharon Stone e Jean Tripplehorn. Regia di Paul Verhoeven. Produzione USA 1992. Durata: 2 ore LA TRAMA Un tale è ucciso durante un amplesso da una serie di picconate al cuore. Il detective Michael Douglas indaga e la prima indiziata è una scrittrice bellona che sembra non fare nulla per deviare i sospetti. E' talmente sfrontata che al detective pare a un certo punto impossibile che sia davvero lei l'assassina e rivolge le sue attenzioni a un'altra bella che invece sembra innocentissima. Sorpresa finale. PERCHÈ VEDERLO Perché è uno deipiùdi(grande sceneggiatura di Joe Eszteras). Sharon Stone incrociando le gambe (senza ...

A Basic Instinct le scene di sesso sono reali (ma non è l'unico caso di libertà)

Non c'è dubbio che Basic Instinct - pellicola in onda questa sera su Iris alle 21.00 - sia riuscita ad entrare nell'immaginario collettivo grazie alla famosa scena in cui la bellissima Sharon Stone ...

