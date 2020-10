Barletta, positivi Covid due parroci: uno è ricoverato al Mons.Dimiccoli (Di sabato 31 ottobre 2020) Barletta - Due parroci delle chiese Sacra Famiglia e San Nicola di Barletta sono risultati postivi al Covid-19. Lo rende noto il vescovo della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, Monsignor Leonardo D'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 31 ottobre 2020)- Duedelle chiese Sacra Famiglia e San Nicola disono risultati postivi al-19. Lo rende noto il vescovo della diocesi di Trani--Bisceglie,ignor Leonardo D'...

BARLETTA - Due parroci delle chiese Sacra Famiglia e San Nicola di Barletta sono risultati postivi al Covid-19. Lo rende noto il vescovo della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, monsignor Leonardo D ...

