Barbara D’Urso | la sorella Eleonora incinta e col pancione sui social | «Sono quasi zia»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di sabato 31 ottobre 2020)D’Urso sta per diventare zia e lo annuncia fiera dal suo account Instagram. Lainfatti èe a breveD’Urso potrà abbracciare la sua nipotina. Dal suo accountD’Urso ha condiviso uno scatto della, che avrà un figlio dal marito Michele Olmo, colin primo piano. La foto è seguita dalla didascalia: “zia, ti amo. Col cuore”. Ladal suo account ha postato la stessa foto, ma sottolineando nella didascalia il momento non semplice che sta vivendo: “Non è un momento ottimale per partorire, e Sofia avrà ...