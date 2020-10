Bar saccheggiato di bottiglie e attrezzatura | ladri fermati dalla polizia

SteephanoEMME : Quindi i 'titolari di bar e ristoranti' che hanno manifestato ieri sera a Torino, hanno saccheggiato e vandalizzato… -

Ultime Notizie dalla rete : Bar saccheggiato

TrevisoToday

Il sindaco di Bassiano, Domenico Guidi, chiede di rimodulare l'ultimo DPCM in merito all'orario di chiusura di bar e ristoranti, perlomeno per quanto ...PADOVA - Prima notte di bar e ristoranti chiusi come da decreto del premier Conte per contenere l’avanzata del virus, e già un ladro solitario ne ha approfittato per colpire.