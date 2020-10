Bambino positivo al Covid sullo scuolabus: 34 finiscono in isolamento (Di sabato 31 ottobre 2020) Un Bambino positivo al Covid-19 ha viaggiato negli scorsi giorni sullo scuolabus. Dopo la segnalazione del contagio, in 34 sono finiti in isolamento. Di seguito tutte le ultime novità Negli… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 31 ottobre 2020) Unal-19 ha viaggiato negli scorsi giorni. Dopo la segnalazione del contagio, in 34 sono finiti in. Di seguito tutte le ultime novità Negli… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Un bambino positivo al Covid-19 ha viaggiato negli scorsi giorni sullo scuolabus. Dopo la segnalazione del contagio, in 34 sono finiti in isolamento ...

