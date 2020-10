Ballando | Peron torna in pista e batte Rosalinda Elisa e Raimondo rinunciano alla gara

Leggi su dilei

(Di domenica 1 novembre 2020) Puntata estremamente avvincente, piena di sorprese e colpi di scena percon le Stelle. Dopo una settimana difficile, all’insegna degli imprevisti, Milly Carlucci èta in onda con un nuovo appuntamento del suo amato show. E, anche questa volta, emozione e divertimento l’hanno fatta da padrone. La Carlucci ha finalmente potuto dare il bento a Samuel. Il ballerino, vera e propria colonna del programma, non ha potuto partecipare fin dall’inizio a questa edizione dello show per aver contratto il Coronavirus. L’occasione per il suo ritorno è stata fornita dall’ennesimo problema da dover risolvere per Milly. L’insegnante di ballo Marco De Angelis, che fa coppia con Vittoria Schisano, infatti, è stato colpito da una brutta ...