Ballando, Gilles Rocca balla da solo e convince: Lucrezia Lando sta ancora male (Di sabato 31 ottobre 2020) L'attore e regista è sceso in pista senza la sua insegnante e ballerina, bloccata a casa da giorni a causa di una brutta intossicazione alimentare. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 31 ottobre 2020) L'attore e regista è sceso in pista senza la sua insegnante e ballerina, bloccata a casa da giorni a causa di una brutta intossicazione alimentare. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

giampiero661MJ : RT @StefanoOradei: Gilles Rocca da solo in Grease #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai @milly_carlucci - Stellaaa94 : RT @toniagallucci: #BallandoConLeStelle perchè Vittoria Schisano può avere un ballerino e Gilles Rocca invece ha dovuto ballare da solo? N… - Stellaaa94 : RT @StefanoOradei: Gilles Rocca da solo in Grease #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai @milly_carlucci - pascaziomarco : RT @StefanoOradei: Gilles Rocca da solo in Grease #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai @milly_carlucci - edoludo : RT @Stellaaa94: #BallandoConLeStelle Felicissima che Samuel is back, ma Vittoria doveva ballare da sola. Come Gilles. Scorrettezza. @Ballan… -