Ballando con le Stelle: le anticipazioni della settima puntata, in onda dalle 20:35 (Di sabato 31 ottobre 2020) Ballando con le Stelle è il varietà/talent show condotto da Milly Carlucci, con la partecipazione di Paolo Belli, in onda su Rai 1, ogni sabato sera a partire dalle ore 20:35. Le anticipazioni della settima puntata Questa sera andrà in onda la settima puntata della quindicesima edizione di Ballando con le Stelle. La puntata si aprirà con lo spareggio tra le due coppie che erano finite al ballottaggio al termine della scorsa puntata: Rosalinda Celentano-Tinna Hoffman contro Vittoria Schisano-Marco De Angelis. Per motivi di salute, Samuel Peron prenderà il posto di Marco De Angelis.

