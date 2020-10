Ballando con le Stelle 2020: Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si ritirano (Di domenica 1 novembre 2020) Todaro e Isoardi Elisa Isoardi ha gettato la spugna. Complice il problema alla caviglia riscontrato nelle scorse settimane, la conduttrice ha infatti deciso di auto-eliminarsi da Ballando con le Stelle 2020, lasciando di fatto a tre puntate dalla finale la gara in compagnia di Raimondo Todaro. Una decisione sofferta presa per non compromettere ulteriormente il suo problema fisico. Poco prima della loro esibizione, Elisa e Raimondo hanno infatti comunicato a Milly Carlucci di volersi auto-eliminare dalla gara, sia per rispetto degli altri concorrenti – che nell’ultima settimana si sono realmente impegnati per proseguire il percorso nel talent show -, sia in nome della trasparenza che sentono ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 1 novembre 2020)ha gettato la spugna. Complice il problema alla caviglia riscontrato nelle scorse settimane, la conduttrice ha infatti deciso di auto-eliminarsi dacon le, lasciando di fatto a tre puntate dalla finale la gara in compagnia di. Una decisione sofferta presa per non compromettere ulteriormente il suo problema fisico. Poco prima della loro esibizione,hanno infatti comunicato a Milly Carlucci di volersi auto-eliminare dalla gara, sia per rispetto degli altri concorrenti – che nell’ultima settimana si sono realmente impegnati per proseguire il percorso nel talent show -, sia in nome della trasparenza che sentono ...

CdGherardesca : A tutti i fan di #kpop: ricordatevi di me anche stasera e aiutatemi a salvarmi mettendo like alla foto con… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere #DanieleScardina e @Kuzmina__A vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @samuel_peron e @Vittoriaschisan vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - fanpage : Colpo di scena a #BallandoConLeStelle, Raimondo Totaro e Elisa Isoardi si ritirano - Dhaziness : Oggi il mio rituale per la luna piena è stato ballare. Mi sono immaginata in mezzo al bosco, e tu li con me. Eri an… -