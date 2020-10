Aveva 6 chili di droga in casa, arrestato cantante antifascista di Assalti Frontali. Lui si giustifica: “Non sto lavorando” (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott – Pensavate che l’antifascismo pagasse? Bé, forse non abbastanza. Lo sa bene Pol G, cantante degli Assalti Frontali (storico gruppo rap romano legato ai centri sociali), che è stato arrestato dai Finanzieri perché in casa sua c’erano 6 chili di droga e, in tempo di crisi, si è dedicato a mestiere dello spaccio. Il rapper degli Assalti Frontali: “Non lavoro” Secondo Il Messaggero, quando il cantante di “Fascisti in doppiopetto” ha aperto la porta ai finanzieri, era in stato confusionale e avrebbe provato a giustificare la sua attività di spaccio così: “In questo periodo non lavoro, non faccio concerti, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott – Pensavate che l’antifascismo pagasse? Bé, forse non abbastanza. Lo sa bene Pol G,degli(storico gruppo rap romano legato ai centri sociali), che è statodai Finanzieri perché insua c’erano 6die, in tempo di crisi, si è dedicato a mestiere dello spaccio. Il rapper degli: “Non lavoro” Secondo Il Messaggero, quando ildi “Fascisti in doppiopetto” ha aperto la porta ai finanzieri, era in stato confusionale e avrebbe provato are la sua attività di spaccio così: “In questo periodo non lavoro, non faccio concerti, ...

