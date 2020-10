Aut Aut è il nuovo album di Biondi e Ferrazza (Di sabato 31 ottobre 2020) Andrea Biondi e Jacopo Ferrazza online sulle piattaforme digitali con “Aut Aut”: il primo singolo estratto dal progetto è “Groovy” AUT AUT è Andrea Biondi vibrafono + live electronics e Jacopo Ferrazza contrabbasso + live electronics. Il progetto scaturisce da affinità elettive maturate inconsapevolmente nell’arco di oltre 10 anni di amicizia e di musica condivise. AUT AUT vuole essere un… L'articolo Aut Aut è il nuovo album di Biondi e Ferrazza Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 31 ottobre 2020) Andreae Jacopoonline sulle piattaforme digitali con “Aut Aut”: il primo singolo estratto dal progetto è “Groovy” AUT AUT è Andreavibrafono + live electronics e Jacopocontrabbasso + live electronics. Il progetto scaturisce da affinità elettive maturate inconsapevolmente nell’arco di oltre 10 anni di amicizia e di musica condivise. AUT AUT vuole essere un… L'articolo Aut Aut è ildiCorriere Nazionale.

