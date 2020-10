“Attenti alla terza ondata”

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 31 ottobre 2020) “Chiusure non come a marzo, ma attentiondata”. Lo dice Luca Richeldi, componente del Cts, secondo il quale “ha senso aspettare qualche giorno per vedere se avranno effetto le misure prese con gli ultimi Dpcm”. Intervistato dal Sole 24 Ore, Richeldi spiega: “Se i numeri saranno ingestibili allora bisogna pensare a misure piu’ decise a livello nazionale, non un lockdown come quello di marzo ma a un intervento sostenibile a medio termine perche’ l’inverno e’ lungo e non si puo’ escludere che poi ci sia anche unaondata del Covid. I numeri sono preoccupanti come quelli che si vedono in altri Paesi europei, ma possiamo provare ancora a gestire l’urto cercando di abbassare la pressione sugli ospedali. Dobbiamo anche essere pronti a misure piu’ ...