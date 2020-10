Attentato Nizza, arrestato un terzo uomo. Perquisizioni ad Alcamo: interrogato un 30enne che ha ospitato Brahim Aoussaoui (Di sabato 31 ottobre 2020) Un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla polizia francese nell’ambito delle indagini sull’Attentato terroristico compiuto giovedì nella basilica di Notre-Dame de l’Assomption a Nizza dal 21enne tunisino Brahim Aoussaoui, che ha ucciso tre persone. A riferirlo è l’emittente Bfmtv, spiegando che l’uomo si trovava a casa di una delle altre due persone arrestate. Si tratta del terzo arresto nel giro di due giorni: già altri due individui, un 3enne e un 47enne, sospettati di aver avuto contatti con il terrorista sono stati fermati dalla polizia con l’accusa di aver “affiancato l’autore dell’attacco nella giornata precedente l’Attentato”. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Undi 33 anni è statodalla polizia francese nell’ambito delle indagini sull’terroristico compiuto giovedì nella basilica di Notre-Dame de l’Assomption adal 21enne tunisino, che ha ucciso tre persone. A riferirlo è l’emittente Bfmtv, spiegando che l’si trovava a casa di una delle altre due persone arrestate. Si tratta delarresto nel giro di due giorni: già altri due individui, un 3enne e un 47enne, sospettati di aver avuto contatti con il terrorista sono stati fermati dalla polizia con l’accusa di aver “affiancato l’autore dell’attacco nella giornata precedente l’”. Le ...

Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente #Macron ???? per l'attentato terroristico di… - TeresaBellanova : Addossare alla ministra #Lamorgese responsabilità per l'attentato terroristico avvenuto ieri a #Nizza, solo perchè… - Corriere : Il killer di Nizza era in Italia il 9 ottobre. Dopo lo sbarco a Lampedusa, identificato a Bari - clikservernet : Attentato Nizza, arrestato un terzo uomo. Perquisizioni ad Alcamo: interrogato un 30enne che ha ospitato Brahim Aou… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Nizza, fermato un terzo uomo per l'attentato alla Basilica [aggiornamento delle 10:12] -