Attentato di Nizza: fermato terzo uomo nell’inchiesta antiterrorismo (Di sabato 31 ottobre 2020) Importanti novità a seguito dell’inchiesta dell’antiterrorismo francese a seguito dell’Attentato di Nizza. fermato un terzo uomo. Le indagini continuano da parte dell’antiterrorismo francese e ci sono importanti novità. Macron come ricordiamo aveva con fermezza condannato le azioni terroristiche ed aveva annunciato una stretta di indagini ed una maggiore presenza dell’esercito per le strade della città. Quanto … L'articolo Attentato di Nizza: fermato terzo uomo nell’inchiesta antiterrorismo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 31 ottobre 2020) Importanti novità a seguito dell’inchiesta dell’francese a seguito dell’diun. Le indagini continuano da parte dell’francese e ci sono importanti novità. Macron come ricordiamo aveva con fermezza condannato le azioni terroristiche ed aveva annunciato una stretta di indagini ed una maggiore presenza dell’esercito per le strade della città. Quanto … L'articolodinell’inchiestaè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente #Macron ???? per l'attentato terroristico di… - TeresaBellanova : Addossare alla ministra #Lamorgese responsabilità per l'attentato terroristico avvenuto ieri a #Nizza, solo perchè… - NicolaPorro : ?? L'imbarazzante conferenza stampa di #Arcuri, l'attentato di #Nizza, la chiusura delle scuole di Emiliano. Questo… - marcuspascal1 : RT @fanpage: Attentato Nizza. Cosa è emerso in queste ore sull'attentatore Brahim Aoussaoui - paolo19305101 : RT @Thelma02559007: La prima cosa che ho pensato appena appreso dell'attentato di Nizza? ... Daranno la colpa a Salvini!!! Detto, fatto!!… -