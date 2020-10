Attentato di Nizza, arresti e perquisizioni nella rete di Brahim. Nella notte blitz nel Trapanese (Di sabato 31 ottobre 2020) Tre arresti in Francia e perquisizioni anche in Italia. Gli investigatori sono al lavoro, Oltralpe e qui, per ricostruire la rete dei contatti di Brahim Aoussaoui, il terrorista tunisino di 21 anni autore dell’Attentato di Nizza, arrivato in Francia dopo essere sbarcato a Lampedusa. Inoltre, secondo quanto riferito da Sky News Arabia, è stato arrestato anche l’uomo che in un video ha rivendicato l’Attentato per l’orgaNizzazione tunisina Ansar al-Mahdi, Walid Saidi. Brahim intanto resta attualmente ricoverato in ospedale per le ferite riportate nel conflitto a fuoco con gli agenti che lo hanno bloccato e arrestato. Gli arresti in Francia dopo l’Attentato di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 ottobre 2020) Trein Francia eanche in Italia. Gli investigatori sono al lavoro, Oltralpe e qui, per ricostruire ladei contatti diAoussaoui, il terrorista tunisino di 21 anni autore dell’di, arrivato in Francia dopo essere sbarcato a Lampedusa. Inoltre, secondo quanto riferito da Sky News Arabia, è stato arrestato anche l’uomo che in un video ha rivendicato l’per l’orgazione tunisina Ansar al-Mahdi, Walid Saidi.intanto resta attualmente ricoverato in ospedale per le ferite riportate nel conflitto a fuoco con gli agenti che lo hanno bloccato e arrestato. Gliin Francia dopo l’di ...

