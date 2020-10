Attentato a Nizza, voi temete per l'incolumità dell'Italia? (Di sabato 31 ottobre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1}

Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente #Macron ???? per l'attentato terroristico di… - TeresaBellanova : Addossare alla ministra #Lamorgese responsabilità per l'attentato terroristico avvenuto ieri a #Nizza, solo perchè… - Corriere : Il killer di Nizza era in Italia il 9 ottobre. Dopo lo sbarco a Lampedusa, identificato a Bari - DanielCoruzzi : RT @beppetassone: Attentato di Nizza, si prega davanti a Notre Dame - #news #nice06 #ilovenice #villedenice - RadioNizza : La terza vittima dell'#attentato di #Nizza è Nadine Devillers, 60 anni, 'una donna piena di amore e benevolenza' -