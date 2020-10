Atp Vienna 2020, Lorenzo Sonego in finale: quanto guadagna e nuovo ranking (Di sabato 31 ottobre 2020) Lorenzo Sonego vola in finale all’Atp 500 di Vienna. Il torinese batte anche Daniel Evans dopo aver sconfitto il numero uno al mondo Novak Djokovic. Domani, domenica 1 novembre, se la vedrà con Andrey Rublev per tentare la conquista del suo secondo titolo in carriera. quanto guadagna e a quale posizione del ranking si assesterà Sonego? In caso di sconfitta in finale l’azzurro sarà comunque numero 32 del ranking, mentre in caso di successo andrà numero 27. Per l’accesso in finale invece è previsto un assegno da 85 mila euro. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020)vola inall’Atp 500 di. Il torinese batte anche Daniel Evans dopo aver sconfitto il numero uno al mondo Novak Djokovic. Domani, domenica 1 novembre, se la vedrà con Andrey Rublev per tentare la conquista del suo secondo titolo in carriera.e a quale posizione delsi assesterà? In caso di sconfitta inl’azzurro sarà comunque numero 32 del, mentre in caso di successo andrà numero 27. Per l’accesso ininvece è previsto un assegno da 85 mila euro.

