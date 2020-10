Atletico Madrid | dal Valencia arriva Kondogbia

Leggi su calcionews24

(Di sabato 31 ottobre 2020) L’sistema la mediana con l’arrivo di GeoffreyColpo di mercato fuori stagione per l’che, dopo che Thomas Partey è stato acquistato dall’Arsenal pagando la clausola rescissoria nell’ultimo giorno di trattativa, ha avuto a disposizione un mese in più per sistemare la falla lasciata libera dall’addio del centrocampista. E così, come riporta AS, i Colchoneros ha concluso con ill’affare Geoffrey. L’ha raggiunto un accordo con l’altro club spagnolo sulla base di circa 20 milioni di euro. Domani il mediano francese sosterrà le visite mediche. Leggi su Calcionews24.com