Atalanta | infortunio muscolare anche per Romero

infortunio muscolare per Cristian Romero durante Crotone-Atalanta Dopo Hans Hateboer, anche Cristian Romero è costretto a lasciare il campo per un infortunio muscolare durante Crotone-Atalanta. Il difensore nerazzurro aveva accusato dei problemi dopo uno scontro di gioco, aveva provato a stringere i denti ma al 73′ ha alzato bandiera bianca. Al suo posto Palomino.

