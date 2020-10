Atalanta, il dubbio di Gasperini: quanto turnover contro il Crotone? (Di sabato 31 ottobre 2020) L’Atalanta affronta il Crotone vogliosa di vittorie, dopo due sconfitte consecutive in campionato: ecco i dubbi di Gian Piero Gasperini L’Atalanta scenderà in campo per prima in questa sesta giornata di Serie A contro il Crotone. Gian Piero Gasperini ha un dubbio: quanto turnover fare in vista del Liverpool? Secondo La Gazzetta dello Sport, in avanti giocherà Muriel mentre dietro in panca ancora Toloi con Sutalo sul centro destra. Centrocampo ancora orfano di Freuler, con Pessina al fianco di Pasalic. Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Romero, Palomino; Hateboer, Pessina, Pasalic, Mojica; Malinovskyi, Gomez; Muriel Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) L’affronta ilvogliosa di vittorie, dopo due sconfitte consecutive in campionato: ecco i dubbi di Gian PieroL’scenderà in campo per prima in questa sesta giornata di Serie Ail. Gian Pieroha unfare in vista del Liverpool? Secondo La Gazzetta dello Sport, in avanti giocherà Muriel mentre dietro in panca ancora Toloi con Sutalo sul centro destra. Centrocampo ancora orfano di Freuler, con Pessina al fianco di Pasalic.(3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Romero, Palomino; Hateboer, Pessina, Pasalic, Mojica; Malinovskyi, Gomez; Muriel Leggi su Calcionews24.com

PSandisky : @VHolywat @VincenzoOrab96 il Napoli è forte sulla singola partita sul lungo percorso ho più di un dubbio la Squadra… - sandogat74 : @Zelgadis265 Secondo me è abbastanza semplice. Se in episodi decisivi per un gol o una espulsione o un rigore il Va… - Ryos_27 : @Fraboys69 @marco9894 @MorroLuca1 Mettono in dubbio anche l’Atalanta - RiccardoDanna1 : #Lukaku fuori contro Parma, Real Madrid e in dubbio per l'Atalanta. Big Rom può tornare dopo la sosta delle nazionali. ???????????? - filippo1176 : @Lorenzo88295694 @ZZiliani Senza dubbio! Ma ogni squadra di seria A può vantare un paio di giovani bravi. Atalanta… -