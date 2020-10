Ascolti tv venerdì 30 ottobre 2020 (Di sabato 31 ottobre 2020) Gli Ascolti tv del venerdì, con una puntata speciale di Tale e Quale Show, che inizia il suo torneo con Carlo Conti a casa positivo al Covid. Prime Time Su Rai 1 Tale e Quale Show ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share %. The Rookie .000, %. Su Rai 3 Titolo V ha registrato nella presentazione .000, % e nel programma .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato .000 telespettatori, share %. Su La7 Propaganda Live ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato .000 ... Leggi su tvblog (Di sabato 31 ottobre 2020) Glitv del venerdì, con una puntata speciale di Tale e Quale Show, che inizia il suo torneo con Carlo Conti a casa positivo al Covid. Prime Time Su Rai 1 Tale e Quale Show ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share %. The Rookie .000, %. Su Rai 3 Titolo V ha registrato nella presentazione .000, % e nel programma .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato .000 telespettatori, share %. Su La7 Propaganda Live ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato .000 ...

zayvnarms : Petizione per non guardare il gf sia lunedì che venerdì e far calare di brutto gli ascolti perché gli autori hanno… - CorriereCitta : Ascolti Tv venerdì 30 ottobre 2020: Fratelli di Crozza, Tale e quale show, GF Vip, dati Auditel e share - ladycapuleti : @Jade19982 Ringraziamo il Grande Fratello per essersi inventato quella storia del televoto aperto fino a venerdì so… - Sardu10 : La calma apparente di questa sera la dice lunga ,dovranno chiarire l uscita di Andrea ,per forza non possono dire c… - monocromata : Quel circo del @GrandeFratello non si accorge che sono ripudiati sui social? Se per venerdì non vengono presi dei p… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti venerdì Musumeci: "Stop a ingressi da altre Regioni? Non lo escludo" Affaritaliani.it