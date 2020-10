Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 30 ottobre 2020 (Di sabato 31 ottobre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 30 ottobre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Tale e Quale Show 2020 – Il Torneo ha totalizzato 3816 spettatori (17.80% di share); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3188 spettatori (18.70%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 1255 spettatori (6.19%); su Rai2 l’episodio della serie tv NCIS ha avuto 1537 spettatori (5.61%), quello di The Rookie 1168 (4.90%); il programma Titolo V su Rai3 ne ha conquistati 516 (2.36%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1141 spettatori (5.97%) e su La7 il programma Propaganda ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 31 ottobre 2020)dei programmi più visti di, venerdì 30, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Tale e Quale Show– Il Torneo ha totalizzato 3816 spettatori (17.80% di share); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3188 spettatori (18.70%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 1255 spettatori (6.19%); su Rai2 l’episodio della serie tv NCIS ha avuto 1537 spettatori (5.61%), quello di The Rookie 1168 (4.90%); il programma Titolo V su Rai3 ne ha conquistati 516 (2.36%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1141 spettatori (5.97%) e su La7 il programma Propaganda ...

CorriereCitta : Ascolti Tv venerdì 30 ottobre 2020: Fratelli di Crozza, Tale e quale show, GF Vip, dati Auditel e share - and_c1 : @Huammy_ non serve a niente a livello di ascolti, a meno che tu non abbia la macchinetta a casa che serve a registrare i dati dello share. - giudiiiiiiiii : @FatalError___ @BarillariDav Ascolti ad agosto la mortalità era 8% in più nel 2015 stesso periodo 11% in più (dati… - QuiMediaset_it : Su #Italia1 #LeIene sfiora 2.300.000 spettatori nella fascia di prime-time Su #Canale5 @mattino5 leader assoluto d… - Emanuele4Music : Ascolti tv ieri: Doc Nelle tue mani(28.3%), Chi vuol essere milionario? (8.9%), Le Iene (9.4%) | Dati Auditel 29 ot… -