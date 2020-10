Ascolti Tv 30 ottobre 2020, Carlo Conti super anche da casa (Di sabato 31 ottobre 2020) Carlo Conti ha condotto la settima puntata di Tale e Quale Show in smart working , essendo in quarantena. Grande professionalità apprezzata sui social in tempo reale con numerosi complimenti e ... Leggi su leggo (Di sabato 31 ottobre 2020)ha condotto la settima puntata di Tale e Quale Show in smart working , essendo in quarantena. Grande professionalità apprezzata sui social in tempo reale con numerosi complimenti e ...

AndreaAAmato : #Ascoltitv 30 ottobre: Conti vince da casa, Signorini non cresce ma si avvicina, Crozza fa il botto, Titolo Quinto… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 30 ottobre: Conti vince da casa, Signorini non cresce ma si avvicina, Crozza fa il botto, Titolo Quinto… - TV_Italiana : Ascolti paurosi per il #GFVIP 5 ?? Nonostante l'uscita shock di #Guenda Goria e le polemiche online sulla #Contessa… - AnonymeRai : ? #AscoltiTv di venerdì #30ottobre - il_Case : Ascolti TV | Venerdì 30 ottobre 2020. Il Torneo di Tale e Quale Show 17.8%, Grande Fratello Vip 18.7%. Titolo Quint… -