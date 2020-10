Arrestato Pol G, il cantante degli Assalti Frontali nascondeva 6 kg di droga (Di sabato 31 ottobre 2020) Arrestato il cantante degli Assalti Frontali, Pol G, che nascondeva sei chili di droga in casa: la giustifica dell’uomo I Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale hanno Arrestato il cantante degli Assalti Frontali, Pol G, dopo averlo trovato in casa con ben 6 chili di droga. L’uomo, dedito allo spaccio, si è giustificato con i … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 31 ottobre 2020)il, Pol G, chesei chili diin casa: la giustifica dell’uomo I Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale hannoil, Pol G, dopo averlo trovato in casa con ben 6 chili di. L’uomo, dedito allo spaccio, si è giustificato con i … L'articolo proviene da Inews.it.

Open_gol : Secondo l'Ansa, il cantante degli Assalti Frontali avrebbe detto ai finanzieri di essere in difficoltà a causa dell… - Italia_Notizie : Rapper e spacciatore al Pigneto: aveva in casa 6 chili di droga, arrestato Pol G degli Assalti frontali - Notiziedi_it : Rapper e spacciatore al Pigneto: aveva in casa 6 chili di droga, arrestato Pol G degli Assalti frontali -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato Pol Arrestato Pol G, cantante della band romana Assalti Frontali Il Messaggero Roma, chi è il rapper romano trovato con oltre 6kg di droga in casa,

Roma, chi è il rapper romano trovato con oltre 6kg di droga in casa. Per il 55enne è scattato l'arresto E' Pol G, cinquantacinquenne romano, il rapper romano arrestato. E' finito in manette a seguito ...

Arrestato il cantante del gruppo 'Assalti Frontali'

ROMA (31 ottobre 2020) - È il frontman del gruppo «Assalti Frontali», Paolo Bevilacqua, in arte Pol G, il cantante arrestato dalla Guardia di Finanza perché trovato con sei chili di stupefacente, mari ...

Roma, chi è il rapper romano trovato con oltre 6kg di droga in casa. Per il 55enne è scattato l'arresto E' Pol G, cinquantacinquenne romano, il rapper romano arrestato. E' finito in manette a seguito ...ROMA (31 ottobre 2020) - È il frontman del gruppo «Assalti Frontali», Paolo Bevilacqua, in arte Pol G, il cantante arrestato dalla Guardia di Finanza perché trovato con sei chili di stupefacente, mari ...