Arrestato Pol G, il cantante degli “Assalti Frontali” aveva 6 kg di droga (Di sabato 31 ottobre 2020) Arrestato Pol G, il cantante degli “Assalti Frontali” aveva 6 kg di droga. Si è giustificato dicendo: “Non posso fare concerti e quindi…” Una notizia di cronaca scuote il mondo della musica italiana. Nelle ultime ore è stato Arrestato Pol G, cantante e frontman degli “Assalti Frontali”. Paolo Bevilacqua, suo nome originale, è stato fermato … L'articolo Arrestato Pol G, il cantante degli “Assalti Frontali” aveva 6 kg di droga proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 31 ottobre 2020)Pol G, il“Assalti Frontali”6 kg di. Si è giustificato dicendo: “Non posso fare concerti e quindi…” Una notizia di cronaca scuote il mondo della musica italiana. Nelle ultime ore è statoPol G,e frontman“Assalti Frontali”. Paolo Bevilacqua, suo nome originale, è stato fermato … L'articoloPol G, il“Assalti Frontali”6 kg diproviene da Inews.it.

PoliticaNewsNow : Roma, droga: arrestato Pol G, cantante del gruppo 'Assalti Frontali' - PupiaTv : Roma, arrestato Pol G del gruppo 'Assalti Frontali': in casa sei chili di droga - - SanremoAncheNoi : RT @SAonlinemag: le forze dell’ordine avrebbero perquisito l’abitazione del rapper rinvenendo 6 chili di stupefacente per un controvalore d… - nino_giovanni : RT @RepubblicaTv: Arrestato Pol G degli Assalti frontali: aveva sei chili di droga in casa a Roma: Il cantante del gruppo 'Assalti Frontali… - Italia_Notizie : Arrestato il rapper Pol G degli Assalti Frontali: aveva sei chili di marijuana e hashish in casa. “Non lavoro, non… -