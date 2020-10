Arrestato il cantante degli Assalti frontali | trovato con 6 kg di droga

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 31 ottobre 2020) Il frontman del gruppo “”, Paolo Bevilcqua, in arte Pol G, ildalla Guardia di Finanza perchècon sei chili di stupefacente, marijuana e hashish, nella sua abitazione nel quartiere Pigneto a Roma.“Non lavoro, non posso fare concerti e allora...” si è giustificato quando i finanzieri lo hannonella sua abitazione trovandolo in stato confusionale. Il, fino ad oggi incensurato, è stato condannato a due anni di reclusione, con sospensione della pena, obbligo di firma e una multa di 20 mila euro.