Antonella Clerici e la borra, la conduttrice ci ricasca: "Deriva da una parola antica" (Di sabato 31 ottobre 2020) Come alcuni anni fa nel programma di Antonella Clerici si torna a parlare di borra: il gelatiere Massimiliano Scotti l'ha nominata spiegando i benefici della borragine. Nel programma di Antonella Clerici si torna a parlare di borra: nella puntata di oggi di È sempre mezzogiorno il gelatiere Massimo Scotti ha fatto ritornare in mente alla conduttrice una gaffe storica de La prova del cuoco. Cambia il programma ma Antonella Clerici nelle sue trasmissioni continua a parlare di borra: oggi durante È sempre mezzogiorno il gelatiere Massimiliano Scotti, che fa parte del cast fisso del programma, ha parlato dei benefici della borragine, una pianta erbacea usata tra l'altro per ... Leggi su movieplayer (Di sabato 31 ottobre 2020) Come alcuni anni fa nel programma disi torna a parlare di: il gelatiere Massimiliano Scotti l'ha nominata spiegando i benefici dellagine. Nel programma disi torna a parlare di: nella puntata di oggi di È sempre mezzogiorno il gelatiere Massimo Scotti ha fatto ritornare in mente allauna gaffe storica de La prova del cuoco. Cambia il programma manelle sue trasmissioni continua a parlare di: oggi durante È sempre mezzogiorno il gelatiere Massimiliano Scotti, che fa parte del cast fisso del programma, ha parlato dei benefici dellagine, una pianta erbacea usata tra l'altro per ...

trash_italiano : STO MORENDO LA BORRA IN FRONT OF ANTONELLA CLERICI - teamtrashissimo : il twitter un po’ come l’orchestra di Sanremo con Antonella Clerici quando fu eliminata Malika Ayane #gfvip - checcacata : Antonella Elia??Antonella Clerici #GFVIP - tomlinssolo : Antonella Clerici - pietrolovegaga : RT @trash_italiano: STO MORENDO LA BORRA IN FRONT OF ANTONELLA CLERICI -