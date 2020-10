Anticipazioni Una Vita | Emilio spia le lezioni di Camino da Maite

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 31 ottobre 2020)Una: cosa succede nel video che ci accingiamo a descrivere? Tornano ad essere protagoniste, ma c’è anche, il fratello della ragazza.Unainizia ad andare a lezione daauspica checonosca linee, curve e volumi della statua di donna che sta per dipingere, come se fossero quelli del suo corpo, in modo da essere in grado di dare una visione personale delle cose: non sarebbe una buona artista, se non lo facesse. La ragazza la rassicura. Poi le chiede se sia questa, quella che viene chiamata ispirazione.è soddisfatta della domanda dell’allieva e le risponde che in qualche ...