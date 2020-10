Andrea Zelletta è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip 5 (video) (Di sabato 31 ottobre 2020) Andrea Zelletta, dopo tre giorni di lontananza, oggi, 31 ottobre 2020, è rientrato nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha fatto il suo ingresso nel loft di Cinecittà tra gli applausi, gli abbracci dei suoi compagni d’avventura. Eccoci a piangere per il ritorno del nostro comodino preferito CHI L’AVREBBE MAI DETTO #gfvip pic.twitter.com/Gh6puERGfS — fede 🌼 (@wordsoverwalls) October 31, 2020 Il gieffino, giovedì sera, era uscito momentaneamente dal gioco per non meglio specificati ‘motivi personali’. Anche i social ufficiali del reality show di Canale 5 hanno comunicato il rientro del concorrente con un messaggio: Andrea ... Leggi su gossipblog (Di sabato 31 ottobre 2020), dopo tre giorni di lontananza, oggi, 31 ottobre 2020, èdel ‘Vip’. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha fatto il suo ingresso nel loft di Cinecittà tra gli applausi, gli abbracci dei suoi compagni d’avventura. Eccoci a piangere per il ritorno del nostro comodino preferito CHI L’AVREBBE MAI DETTO #gfvip pic.twitter.com/Gh6puERGfS — fede 🌼 (@wordsoverwalls) October 31, 2020 Il gieffino, giovedì sera, era uscito momentaneamente dal gioco per non meglio specificati ‘motivi personali’. Anche i social ufficiali del reality show di Canale 5 hanno comunicato il rientro del concorrente con un messaggio:...

