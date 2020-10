Andrea Zelletta dice di avere problemi economici, ma ecco quanto costa l’abito indossato da Natalia al GF Vip (Di sabato 31 ottobre 2020) In queste ore, il concorrente più discusso del GF Vip è l’ex tronista di Uomini e Donne. Andrea Zelletta è momentaneamente uscito dalla casa, ma ciò che sta generando scalpore sono alcune sue dichiarazioni in merito ai problemi economici che ha raccontato di avere. Il ragazzo, infatti, ha detto di aver sempre avuto un tenore di vita bassissimo, al punto da essere arrivato a elemosinare denaro e non riuscire a pagare una cena a sua madre. Sul web, però, in molti stanno sollevando dei dubbi in quanto il giovane non sembra affatto in difficoltà. La vita che conduce con la sua fidanzata Natalia non ha affatto l’aria di essere low cost. I dubbi sui problemi economici di ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 31 ottobre 2020) In queste ore, il concorrente più discusso del GF Vip è l’ex tronista di Uomini e Donne.è momentaneamente uscito dalla casa, ma ciò che sta generando scalpore sono alcune sue dichiarazioni in merito aiche ha raccontato di. Il ragazzo, infatti, ha detto di aver sempre avuto un tenore di vita bassissimo, al punto da essere arrivato a elemosinare denaro e non riuscire a pagare una cena a sua madre. Sul web, però, in molti stanno sollevando dei dubbi inil giovane non sembra affatto in difficoltà. La vita che conduce con la sua fidanzatanon ha affatto l’aria di essere low cost. I dubbi suidi ...

