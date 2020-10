Ancelotti su Kean | “A fine stagione tornerà all’ Everton”

Leggi su alfredopedulla

Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton, ai microfoni dei media inglesi, ha parlato anche di Moise Kean, attaccante di proprietà dei Toffees ma ora in prestito al Psg: "Non ho parlato con lui – riporta Liverpool Echo – ma l'ho visto mettere a referto due doppiette. E' un bene per il PSG, per lui e anche per noi. Abbiamo deciso di lasciarlo partire in prestito affinché possa giocare di più, per avere delle opportunità. Sta mostrando le sue qualità e atornerà qui".