Ancelotti chiama Kean | «La prossima stagione tornerà all’Everton»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 31 ottobre 2020) Carloha parlato del futuro di MoiseCarlo, allenatore dell’Everton, in conferenza stampa ha parlato di Moise; che al PSG ha cominciato a segnare gol a raffica. «Se nellasarà qui con noi? Beh, lo dice il contratto. Non ho parlato con lui dopo le due doppiette, ma ho visto cosa ha fatto. La cosa è positiva per il PSG, per lui e anche per noi. Abbiamo deciso di lasciarlo partire in prestito per giocare di più, avere più occasioni, esta dimostrando le sue qualità e tornerà da noi nella». Leggi su Calcionews24.com