Amazon Prime Video | le nuove uscite di novembre

Leggi su tuttotek

(Di sabato 31 ottobre 2020) Il catalogo disi espande conche consentiranno agli utenti di vedere film e serie televisivee già note al grande pubblicoè un grande mese per gli appassionati di serie tv e film eha intenzione di lanciare vecchi e nuovi prodotti nel suo catalogo. Per l’occasione vi forniamo una nostra top 1o dei migliori programmi da non perdervi il proprio mese su: 10. Widows – Eredità criminale Il primo film che vi presentiamo è un thriller, dove le protagoniste sono alcune donne che decidono di attuare una rapina per ripagare un risarcimento richiesto da ...