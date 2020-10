Altro che Mes, il vero affare è il Fondo Sure. Già arrivata la prima trance dei prestiti da 10 miliardi su 27,4 per finanziare cassa integrazione e bonus fiscali (Di sabato 31 ottobre 2020) La prima tranche è già arrivata: martedì scorso la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha inviato in Italia i primi 10 miliardi del gigantesco piano di aiuti deciso dall’Ue per combattere gli effetti della pandemia. Si tratta di parte dei 27,4 di prestiti agevolati, accordati all’Italia, per coprire i costi degli ammortizzatori sociali per il lavoro dipendente e altre miSure analoghe per i lavoratori autonomi previsti dal programma Sure (acronimo di Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), una delle tre “reti di sicurezza” messe in campo dall’eurozona, oltre al Recovery Fund. Senza contare ovviamente il bazooka della Bce. Gli altri due strumenti sono le linee di credito del Mes (che non ha ancora ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 31 ottobre 2020) Latranche è già: martedì scorso la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha inviato in Italia i primi 10del gigantesco piano di aiuti deciso dall’Ue per combattere gli effetti della pandemia. Si tratta di parte dei 27,4 diagevolati, accordati all’Italia, per coprire i costi degli ammortizzatori sociali per il lavoro dipendente e altre mianaloghe per i lavoratori autonomi previsti dal programma(acronimo di Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), una delle tre “reti di sicurezza” messe in campo dall’eurozona, oltre al Recovery Fund. Senza contare ovviamente il bazooka della Bce. Gli altri due strumenti sono le linee di credito del Mes (che non ha ancora ...

